Тимошенко рассчитывает, что Луценко из-за решетки вытащит Европейский суд

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Европейский суд по правам человека заставит украинские власти освободить бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО из-под стражи.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня журналистам.

«Я думаю и надеюсь на то, что Европейский суд по правам человека в ближайшие дни рассмотрит этот вопрос и заставит украинскую власть освободить из-под стражи человека, который ничего не сделал для того, чтобы находиться за решеткой, в том числе и в день Победы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» напомнила, что Ю.ЛУЦЕНКО уже 16-й день держит голодовку. «Наша политическая борьба сегодня не нравится власти, и поэтому Юрий ЛУЦЕНКО, который является одним из ключевых лидеров оппозиционных партий, который готов сегодня бороться с режимом, заключен. Он уже шестнадцатый день голодает, и, как сказала его жена, он уже практически не держится на ногах», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.