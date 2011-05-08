Донецких коммунистов не пустили на официальный праздник

Сегодня, 8 мая, коммунисты Донецкой области провели на Саур-Могиле торжественные мероприятия, посвященные 66-летию Великой Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Донецкого обкома КПУ.

Согласно сообщению, нынешнее празднование на Саур-Могиле, традиционном месте празднования мероприятий, посвященных Дню Победы, «проходило в необычных условиях».

«Буквально накануне мэр города Снежное отказал коммунистам в участии в официальных мероприятиях, после чего Донецким обкомом было принято решение о проведении самостоятельных торжеств», - пояснили в пресс-службе.

Поэтому сегодня традиционно около одной тысячи коммунистов собрались у подножия мемориального комплекса Саур-Могила, где состоялось шествие к обелиску.

«Несмотря на препятствия, колонна под красными знаменами, с портретами Ленина, Сталина начала движение, - говорится в сообщении. - В шествии приняли участие народные депутаты Украины Николай КРАВЧЕНКО, Евгений ВОЛЫНЕЦ, депутаты облсовета Владимир БИДЕВКА, Ирина ПОПОВА, а также другие коммунисты региона».

Затем, у вечного огня прошел митинг, посвященный 66-летию Великой Победы, который открыл первый секретарь Донецкого обкома КПУ, Николай КРАВЧЕНКО.

«Мы сегодня отмечаем не просто дату, мы воздаем почести великому историческому подвигу советской страны, ее народа, который отправил на войну лучших сынов и дочерей и одержал эту Победу. Мы сегодня воздаем почести великому подвигу коммунистов, сплотивших народ. Мы сегодня празднуем торжество великой Советской власти, которая оказалась сильнее всех гитлеровских полчищ. Это праздник силы духа и разума», - сказал Н. КРАВЧЕНЕКО, подчеркнув, что «победа наших дедов и прадедов бесценна».

В пресс-службе отметили, что во время торжеств всем присутствующим ветеранам были вручены открытки с поздравлениями от имени лидера Компартии Украины Петра СИМОНЕНКО и коммунистов Донецкой области.

После митинга состоялось возложение цветов к подножию монумента, в честь 25 тысяч погибших, защищавших Донецкую землю.