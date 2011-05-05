Тимошенко поняла, что «все лучшее в нашей стране» будет идти из села
Политик побывала на Сумщине
Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее политическая сила отработает механизмы защиты прав сельских общин на медицинское обслуживание.
Об этом она сказала сегодня во время встречи с местной общиной и медицинским персоналом больницы села Солнечное Сумской области, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.
По словам лидера «Батькивщины», отстаивание интересов общин будет происходить через местные советы.
“Мы знаем, что у нас нет большинства в ни одном из местных советов, но мы попробуем построить политику таким образом, чтобы можно было в каждом совете, в том числе в Сумском, принять такое решение, которое не только сохранит больницу в таком виде, в котором она есть, но еще и даст возможность существенно увеличить ее финансирование. Мы готовим такой проект постановления и будем делать все, чтобы эти проекты постановления прошли. Я думаю, что к этому голосованию присоединятся не только депутаты нашей фракции”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что сейчас власть считает, что может сэкономить деньги в целом по стране за счет села.
«Закрыв школы, это происходит в очень большом количестве сел по Украине, больницы, ФАПы, все, что касается сельской жизни, и что самое главное - для аграриев, которые живут в селе, пытаются уменьшить финансирование, чтобы фермеры были не способны даже маленькие хозяйства содержать. Это не случайно. Потому что все лучшее, что есть в нашей стране – оно будет идти от сельской общины, и то, что сегодня все это зачищают – это плохой сигнал", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.