Печерский суд установил адвокатам Луценко крайний срок

Печерский районный суд Киева ограничил адвокатам экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО срок ознакомления с материалами уголовного дела, установив предельный срок - 16 мая.

Как сообщил УНИАН адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН, таким образом, Печерский райсуд сегодня удовлетворил представление следователя генпрокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО, в котором он настаивал на установлении конечных сроков ознакомления защитников Ю.ЛУЦЕНКО с материалами его дела.

Комментируя такой ход событий, И.ФОМИН сказал: «Это, фактически, является ответом на наше вчерашнее заявление на имя ПШОНКИ, в котором мы просили предоставить возможность подписать соответствующие документы о том, что мы отказываемся от последующего ознакомления с делом, если именно это является препятствием для освобождения из-под стражи Ю.ЛУЦЕНКО».

Как сообщал УНИАН, сегодня сайт “Народной самообороны” сообщил, что следствие во главе с первым заместителем генерального прокурора Украины Ренатом КУЗЬМИНЫМ инициировало срочное рассмотрение сегодня в Печерском районном суде Киева вопроса об установлении сроков ознакомления с делом для адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО.

В сообщении отмечается, что, “процесс ознакомления Ю.ЛУЦЕНКО с делом затягивает само следствие”. “Более трех месяцев адвокаты экс-министра добивались права на фотофиксацию дела, не говоря уже об удовлетворении других, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, моментов”, - заявляют в “Народной самообороне”.

В сообщении идет речь, что фактически возможность делать ксерокопии с материалов уголовного дела адвокаты Ю.ЛУЦЕНКО получили лишь 4 апреля, а на данное время “скопированы материалы, которые содержатся в 38 из 47 томов уголовного дела”.

Как отмечают в “Народной самообороне”, ни одной копии материалов досудебным следствием адвокатам не разрешено выносить за пределы помещения Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры. В партии также заявляют, что “своим стремлением с помощью карманного Печерского суда столицы ограничить сроки ознакомления адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО с делом Генпрокуратура фактически стремится лишить экс-министра возможности полноценной защиты в суде”.