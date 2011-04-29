Неравнодушных созывают под Верховную Раду

Общественная организация «Союз перевозчиков Украины» призывает «всех неравнодушных людей, всех, кто хочет жить в действительно честном и демократическом государстве» присоединиться к акции „Вперед” и провести 19 мая Весенний марш протеста под стенами Верховной Рады. Об этом говорится в обращении Союза перевозчиков Украины, переданном УНИАН.

„Нынешняя власть имеет четкий план - уничтожить нас, перевозчиков. Монополизация рынка автотранспортных перевозок – вот их цель. Если мы, перевозчики, не выступим единым фронтом и не скажем этой власти „СТОП” - нами будут манипулировать и дальше, нам будут диктовать условия, наши права и дальше будут ограничивать, пока полностью не искоренят наш бизнес – то, над чем мы так долго работали и развивали на протяжении многих лет, без всякой поддержки со стороны государства”, - говорится в обращении.

По мнению перевозчиков, Налоговый кодекс, Трудовой кодекс, пенсионная реформа, увеличение штрафов и налогов, создание Госавтоинспекции с неограниченными полномочиями, коррупционные конкурсы на перевозку - это оружие власти, которым она уничтожит людей труда. Поэтому каждый должен знать – у него не будет будущего, если он не защитит своего бизнеса. „Каждого из нас по одиночке уничтожить легко. Вместе мы станем непробиваемым щитом. Нас уже много, и мы готовы до последнего защищать свои права. Мы призываем каждого неравнодушного гражданина своего государства приобщиться к гражданской акции „Вперед”. Это наш шанс спасти судьбу страны и обеспечить будущее нашим детям. Это наш шанс изменить свою жизнь к лучшему! Хватит терпеть, хватит молчать, хватит играть по правилам власть предержащих! Мы должны действовать! Время наступило!”, – призывает Союз перевозчиков Украины.

Авторы обращения выдвигают требования к власти, в частности: разработать и утвердить Государственную программу развития пассажирского автомобильного транспорта, привести Закон Украины „Об автомобильном транспорте” в соответствие с требованиями Закона Украины „Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а именно - отменить норму, которая предусматривает проведение рейдовых проверок, а также определить четкий и исчерпывающий перечень документов, необходимых при осуществлении того или иного вида перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Перевозчики также требуют от власти обеспечения прозрачности, недопущения коррупции, создания равных условий участия в конкурсе частных перевозчиков (физических лиц) и автопредприятий, установить ответственность владельцев автостанций за предоставление некачественных услуг пассажирам и перевозчикам, а также за необоснованное повышение тарифов на свои услуги.

Союз перевозчиков Украины также считает необходимым срочно ввести адресную помощь пассажирам, которым законодательством Украины предоставлено право на льготный проезд. До введения адресной помощи обеспечить своевременную и в полном объеме компенсацию потерь автомобильного перевозчика в результате перевозки льготных категорий пассажиров и регулирования тарифов

Как сообщал УНАН, 6 апреля организаторы и участники Налогового и Автомобильного майданов образовали штаб по проведению Всеукраинской гражданской акции «Вперед» после того, как Кабинет министров отказался провести полноценные консультации относительно пакета законодательных инициатив, направленных на восстановление экономики, борьбу с коррупцией и обеспечение социальной защиты.

Акция будет бессрочной. На первом этапе будет подготовлен и проведен Весенний марш протеста. Его цель – заставить власть принять первый пакет «народных реформ» - законодательные инициативы, внесенные в парламент народным депутатом Наталией КОРОЛЕВСКОЙ. Позже планируется провести акции «Осеннее наступление» и «Всеукраинский Щит Свободы».