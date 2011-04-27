Регионалы обложили съезд нашеукраинцев

Под стенами Верховной Рады собрались сторонники и члены партии «Наша Украина», которые намерены провести съезд партии.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас под парламентом ближе к Мариинскому дворцу находится свыше тысячи человек.

Съезд партии посвящен вопросу отмены Харьковских соглашений между Украиной и Россией.

В то же время под стенами ВР, а также под стенами Администрации Президента проводят свой митинг в поддержку Харьковских соглашений представители Партии регионов.

В частности, по периметру Верховной Рады разместились приблизительно тысяча активистов «Молодых регионов», которые держат в руках только национальные флаги.

Кроме того, под парламентом сооружена сцена, на которой выступают сторонники Харьковских соглашений.

Как сказал журналистам народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ, сегодня «Молодые регионы» устроили данный митинг, чтобы «поддержать Президента Украины».

По его словам, именно Харьковские соглашения позволили наладить украинско-российские отношения.

«То, что проблемы были всегда, это однозначно. Но за последний год отношения между Украиной и Россией значительно улучшились. Те, кто сегодня выступают против Харьковских соглашений, не приводят ни одного конкретного примера ухудшения ситуации», - сказал М.ЛУЦКИЙ.