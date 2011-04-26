В Украине хотят применить российский опыт регулирования бизнеса

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина») надеется, что закон о саморегулируемых организациях в Украине будет принят осенью.

Об этом она заявила, выступая на первом всероссийском форуме «Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития», который проходит в Москве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в 21 веке построение конкурентной экономики без передачи государством на аутсорсинг бизнесу части регуляторных функций невозможно: «Сегодня практически весь малый и средний бизнес Европы, США, Канады сформировался по саморегулируемому принципу: начиная от стоматологов и фермеров и заканчивая разработчиками высокотехнологичного оборудования. В результате персональная и коллективная ответственность компаний регулирует стандарты лицензирования, сертификации и качества товаров на европейском рынке, значительно лучше, чем, к примеру, в Украине. И причина одна – ставшая уже традиционной для европейских производителей высокая цена репутационных рисков, за которыми следят саморегулируемые компании».

Народный депутат отметила, что Украина пока только готовится принять систему саморегулирования. «Комитет ВР подготовил пакет документов, необходимых для внедрения системы саморегулирования в нашей стране. Несмотря на то, что после неудачно проведенной налоговой реформы правительство Украины опасается нововведений, мы все же надеемся, что осенью закон о саморегулируемых организациях в нашей стране будет принят», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что за 20 лет независимости Украины было зарегулировано все, что только возможно. «Дерегуляционная реформа, которая идет второй год, столкнулась с колоссальным бюрократическим сопротивлением. Поэтому основной целью внедрения системы саморегулирования является снижение госрегулирования в предпринимательской среде. В то же время передача большинства регуляторных функций государства частным компаниям содержит в себе ряд рисков, среди которых - опасность монополизации рынка. Нельзя допустить укрупнения рынка за счет саморегулируемых организаций. Это прямой путь к уничтожению малого и среднего бизнеса и необоснованному росту цен. Поэтому государственный контроль и полномочия саморегулируемых организаций должны быть максимально сбалансированы», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, из трех моделей, которые максимально эффективно работают в мире - либеральной, централизованной и смешанной - Украине наиболее подходит последняя: «Проанализировав российский опыт, мы считаем, что в Украине максимально эффективной будет смешанная модель саморегулирования, при которой разделена ответственность и соблюден баланс интересов государства и бизнеса».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила надежду на то, что саморегулирование даст отечественной экономике глоток свежего воздуха и позволит предприятиям перейти на новый уровень развития. «Я считаю, что саморегулирование является важным элементом борьбы с коррупцией. Главное – не развить новую форму коррупции, и вместе с передачей части государственной функции по регуляции не передать на саморегулирование и часть коррупции. Именно поэтому для нас очень важно детально изучить российский опыт развития саморегулирования, победы и ошибки на этом пути, проанализировать степень удовлетворенности участников процесса саморегулирования и тех, кто не попал в данный формат, чтобы предотвратить возможные неприятности в будущем», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

*** Саморегулируемая организация (СРО) — некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

Основная идея СРО — переложить контрольные и надзорные функции над деятельностью субъектов в определенной сфере с государства на самих участников рынка. При этом с государства снимаются явно избыточные функции и, как следствие, снижаются бюджетные расходы, а фокус собственно государственного надзора смещается с надзора над деятельностью в сторону надзора за результатом деятельности. В связи с внедрением института СРО постепенно будет отменяться лицензирование отдельных видов деятельности.

В России порядок образования и деятельности саморегулируемой организации, основные цели и задачи регулируются Законом «О саморегулируемых организациях», а также федеральными законами, регулирующими соответствующий вид деятельности.