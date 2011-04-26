Лукашенко не планирует встречаться с Медведевым и Януковичем
06:02, 26 апреля 2011Политика
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В годовщину Чернобыля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не встретится со своими коллегами Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем 26 апреля – в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.
«Ничего не планируется. 26 апреля, глава государства будет работать в Гомельской области, как это каждый год традиционно у нас происходит», – сказал агентству БелаПАН руководитель президентской пресс-службы Павел Легкий.
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