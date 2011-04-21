В Беларуси действует "черный список" граждан Украины?

Министерство иностранных дел Украины просит Беларусь объяснить причины, по которым украинскую правозащитницу Марину ЦАПОК не пустили в эту страну.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

"Мы направили ноту Посольству Республики Беларусь в Украине, в которой просим разъяснить обстоятельства и причины недопуска на территорию Беларуси гражданки Украины", - отметил О.ВОЛОШИН.

По его словам, если будет подтверждена распространенная в СМИ информация о существовании "черных списков" украинских граждан для въезда в Республику Беларусь, реакция Украины будет отрицательной.

"Мы не то что сомневаемся, что существуют " черные списки" граждан Украины, у нас просто нет официального подтверждения существования таких "черных списков". Мы узнали из СМИ, что, к сожалению, такие списки якобы есть. И если это соответствует действительности, то мы будем категорически против такого факта. Мы считаем, что существование таких "черных списков" противоречит добрососедском духу двусторонних отношений, а также принципу свободы передвижения, который предусмотрен рядом договоров между Украиной и Беларусью, в частности Консульской конвенцией и Соглашением о безвизовых поездках граждан ", - отметил О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Беларусь отказала во въезде на свою территорию информационному помощнику представителя Международной наблюдательной миссии Комитета по контролю за ситуацией с правами человека в Беларуси, гражданке Украины Марине ЦАПОК.

По информации пресс-службы Киевского информационного центра Комитета международного контроля, "20 апреля около 4 часов утра при пересечении белорусской границы была задержана Марина ЦАПОК".

"Правозащитницу сняли с поезда, следовавшего из Киева, на белорусской пограничной заставе "Терюха". Она, как и другие международные правозащитники - Андрей ЮРОВ, Максим КИЦЮК - попала в "черный список" иностранных граждан, которым запрещен въезд в Республику Беларусь ", - сообщили в пресс-службе.

В Комитете международного контроля связывают запрет на въезд с деятельностью М.ЦАПОК в составе Международной наблюдательной миссии во время президентских выборов в Беларуси 19 декабря 2010 года.