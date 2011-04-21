Наша Украина решила собраться на съезд под стенами Верховной Рады

27 апреля общественные организации будут пикетировать Администрацию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с требованием денонсировать Харьковские соглашения.

Об этом сегодня во время брифинга заявил народный депутат от фракции НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ.

По его словам, 27 апреля под стенами ВР состоится съезд партии "Наша Украина", где в политической резолюции будет требование денонсации Харьковских соглашений. После этого, в 12.00, общественные организации по инициативе Движения «Сопротивление» проведут марш от Верховной Рады до Администрации Президента, и там состоится пикетирование и передача требований.

«Мы считаем, что вся общественность должна поддержать инициативу и сообща выступить с требованием денонсации Харьковских соглашений», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он также напомнил, что в ВР зарегистрирован проект закона о денонсации соглашения между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота России на территории Украины. «Харьковские соглашения представляют угрозу национальной и экономической безопасности Украины. Соглашение противоречит Конституции, поскольку оно было принято с грубым нарушением закона о Регламенте Верховной Рады», - сказал он.

А.ПАРУБИЙ заметил, что Украина не может реализовать законное право управления 18 тысячами гектаров земли в Крыму и километрами причалов, которые находятся в пользовании ЧФ России. «До сих пор не заключен ни один договор аренды на объекты, которые использует российский флот», - сказал он.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО отметил, что международное право дает возможности для денонсации Харьковских соглашений. «На это нужна политическая воля. Когда она будет, тогда можно будет искать международно-правовые механизмы, чтобы соглашение было расторгнуто», - сказал В.ОГРЫЗКО.