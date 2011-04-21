Азаров предложит украинцам самим себе повысить пенсионный возраст

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обдумывает вариант поэтапного проведения пенсионной реформы и продления срока повышения пенсионного возраста до 15 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на семинаре с представителями региональных СМИ.

«Вот мне в последнее время приходит такая мысль – поэтапно ее провести, эту пенсионную реформу», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он уточнил, что на первом этапе, в течение 2-3 лет, можно позволить людям добровольно выбирать возраст выхода на пенсию.

«Хочешь выходить с 57 – пожалуйста, работай и в 57 лет получишь соответствующие стимулы. Не хочешь – пожалуйста, государство тебя заставлять не будет, иди на пенсию в 55 и получай свою солидарную пенсию, и будь здоров», – сказал премьер-министр.

Также он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста можно проводить в течение не 10, а 15 лет. «Можно не на 10 лет растянуть, как мы сейчас предложили, – каждый год по 0,5 года увеличивать (срок выхода на пенсию – УНИАН), можно на 15 лет растянуть», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что повышать возраст выхода на пенсию придется в любом случае. «Рано или поздно нам придется на это идти», – сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет Министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

18 марта т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что законопроект о пенсионной реформе не готов к рассмотрению в Верховной Раде. Глава государства отметил, что прежде чем рассматривать законопроект о пенсионной реформе в парламенте, необходимо провести разъяснительную работу положений закона среди граждан.

Напомним, для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна была принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года. В частности, Украина взяла обязательство перед МВФ постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

С.ТИГИПКО прогнозировал, что вопрос о пенсионной реформе будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины в конце мая – в начале июня.