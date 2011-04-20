Чтобы не допустить ЗСТ Украины и ЕС, Россия пойдет на энергетическое давление?

Директор Программы России и Евразии британского Королевского института международных отношений Джеймс ШЕРР не исключает возможности использования Россией энергетического давления на Украину с тем, чтобы не допустить создания зоны свободной торговли со странами Европейского Союза.

Такое мнение Дж.ШЕРР, который согласно рейтингу Института мировой политики входит в первую "десятку" лоббистов Украины в мире, выразил в интервью газете "День" (№ 70 от 20 апреля 2011 года).

"Россия больше обеспокоена тем, чтобы не допустить присоединения Украины к зоне углубленной свободной торговли с Европейским Союзом, нежели вступлением Украины, собственно, в Таможенный союз. Если Россия увидит это как реальную перспективу, она будет использовать экономическое давление и рычаги влияния в снабжении энергоносителей. Я не верю, что мы можем исключать возможность будущего энергетического кризиса между Украиной и Россией", - сказал Дж.ШЕРР.

В то же время, по мнению эксперта, Украина не имеет средств для противостояния такому давлению со стороны России. "Украина лишила себя основных средств, которые могли бы быть ей предоставлены при условии проведения глубокой и серьезной реформы энергетического сектора, что привлекло бы европейские инвестиции и поддержку. Вто же время, в Евросоюзе сейчас видят, что этого не происходит, и существует определенный консенсус, что не надо оказывать помощь Украине в сфере модернизации ее энергетической системы, поскольку любая предоставленная помощь только углубит нынешнюю проблему", - объяснил он.