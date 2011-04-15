Тимошенко заявила, что объединение оппозиции навязывает власть

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что объединение оппозиции при нынешних обстоятельствах невозможно.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии "Батькивщина" заявила сегодня, общаясь с журналистами региональных СМИ на заседании медиа-клуба "На власний погляд".

"Мы обязаны не заводить Украину в тупик. Мы такой тупик уже переживали не один раз с 2005 года по 2010 год. Именно поэтому сегодня мы не имеем права неинтеллектуально подходить к политическим процессам и к машине, которая сегодня так или иначе занимается формированием сознания людей", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" в очередной раз отметила, что именно власть навязывает обществу "высшую концепцию по объединению всей оппозиции". "Такой обманчивый тезис об объединении оппозиции и она победит - это большой обман и самообман. Оппозиция сегодня не может быть гомогенной, потому что, во-первых, она финансируется из разных источников, во-вторых, каждая оппозиционная партия имеет абсолютно разные, свои собственные цели и, в-третьих, они все имеют разные отношения с действующей властью", - убеждена она.

"Я твердо знаю, что сегодня есть реальная оппозиция, с которой "по-взрослому" соревнуются, а есть комфортная оппозиция, правильная, удобная, и которая строго попадает в систему удерживания властью действующей клановой системы", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" отметила, что летом 2009 года попробовала объединить усилия различных политических сил для внесения изменений в Конституцию Украины относительно перехода на парламентскую форму правления в государстве. "Я сделала попытку, когда это было еще не поздно, зная, что может быть такое развитие обстоятельств, и зная, как может тяжело складываться ситуация в Украине, как сейчас", - объяснила она.

"Летом 2009 года я сделала попытку изменить вместе с Партией регионов Конституцию на сугубо парламентскую форму правления. Я считала, что мы не имеем права играть со страной ва-банк. И если есть хоть один шанс, что ЯНУКОВИЧ мог стать Президентом, нужно было объединиться всем и принимать изменения в Конституцию о парламентской форме правления. Тогда Президент был бы похож на какую-то английскую королеву, а парламент, который можно было выбирать по пропорциональной системе с открытыми списками, мог бы стать той движущей силой, которая хотя бы отвечает перед обществом", - напомнила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, именно тогда Украина потеряла шанс перейти к парламентской демократии. "Сейчас неестественные союзы - недопустимы, потому что они не имеют никакой логики, они не могут родить никакого нового содержания и они не сформируют выход из этой ситуации", - считает она.

Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что интеллектуальным проектом, вокруг которого может объединиться общество, должен стать проект закона о внесении изменений в Конституцию. "Как это неприятно и непопулярно звучит, но начинать нужно с серьезного изменения Конституции Украины. Сегодня в ней 90% - декларации, которые не обеспечены ни механизмами, ни ответственностью, ни действенным контролем, лишь 10% - вещи, которые могли бы работать, но в результате безнаказанности политики и людей, которые имеют власть, просто не срабатывают", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.