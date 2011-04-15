У партии Тимошенко возникли «опасения за здравый смысл ГПУ»

Работники центральной приемной партии «Батькивщина» получили вызов от прокуратуры Печерского района Киева с угрозой быть «доставленными принудительно органами милиции».

Об этом сообщает пресс-служба партии Тимошенко.

«Объяснение в грозном прокурорском письме, по каким причинам рядовых работников аппарата партии хотят видеть в таком серьезном правоохранительном органе, в «Батькивщине» вызвали настоящее удивление и серьезное опасение за здравый смысл в ведомстве господина Пшонки», указывают в пресс-службе.

«Как отмечается в повестке, прокуратура проводит проверку по обращению гражданки по фамилии Иванова, которая не удовлетворена информацией, которую она получила в общественной приемной ВО «Батькивщина».

В партии убеждены, что «получив политический заказ против нашей политической силы и ее лидеров, но, в то же время, не зная к чему прицепиться, прокуратура выдумывает абсурдные и бессмысленные поводы, за которые «наверху» могут похвалить, повысить, или скатить на погоны звезду. Именно поэтому, наплевав на Конституцию и собственное достоинство, прокурорские работники, не останавливаются перед угрозами, требуют каких-то объяснений и партийную документацию».

ВО «Батькивщина» заявляет, что органы прокуратуры сегодня выполняют политическое задание власти на репрессии против оппозиции и обращается к власти с призывом «прекратить издеваться над Украиной, над людьми и прекратить превращать в фарс Право и Закон».