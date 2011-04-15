Тернопольский облсовет объявил Год Коновальца и Клима Савура

В Тернопольской области 2011 год провозглашен годом полковника армии Украинской народной республики, главы провода Организации украинских националистов Евгения Коновальца и первого командира Украинской повстанческой армии Клима Савура.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения вчера приняли депутаты Тернопольского областного совета.

В решении, принятом по инициативе фракции ВО «Свобода», указано, что год Е.Коновальца провозглашается по случаю 120-летия со дня его рождения. Облсовет рекомендовал облгосадминистрации в двухнедельный срок разработать и подать на утверждение список мероприятий по празднованию года Е.Коновальца и обеспечить их финансирование. В целом за это решение проголосовали 66 депутатов из 68 присутствующих.

Фракция Украинской народной партии также выступила с инициативой объявить в области 2011 год годом уроженца Збаража Дмитрия Клячкивского (Клима Савура), который был первым командиром УПА. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Решением предусмотрена организация разных мероприятий с целью чествования памяти земляка. Это решение также поддержали 66 депутатов.