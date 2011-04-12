Совет Европы и Украина готовят новый План действий для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил украинским журналистам в Страсбурге генеральный директор по политическим вопросам Секретариата Совета Европы Жан-Луи ЛОРАН.

«Мы сейчас обсуждаем продолжение программы», - сказал он.

Представитель Совета Европы сообщил, что 28-29 апреля в Киеве состоится заседание Координационного комитета, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине второго Плана действий.

Ж.-Л.ЛОРАН отметил, что второй План действий будет рассчитан на 2012-2013 годы. Объемы финансирования и конкретные проекты этого Плана пока не определены. Вместе с тем, по словам представителя Совета Европы, ожидается, что в целом План будет согласован до лета, а его детали – доработаны уже к осени.

Он также подчеркнул, что в финансировании реализации мероприятий, как и во время действия первого Плана, примет участие Европейская Комиссия.

Как сообщал УНИАН, первый План действий Совета Европы для Украины на 2008-2011 годы был принят Комитетом министров Совета Европы в июле 2008 года. В рамках этого плана реализуется 19 мероприятий, а общая сумма финансирования составляет 25 млн. евро.

В рамках Плана действий реализуются, в частности, мероприятия в области защиты и содействия правам человека, верховенства права, выборов, содействия демократическим процессам, привлечения общественности и соответственного управления на местном и региональном уровнях и ряд других.