Эксперт: Янукович дал понять, что красть грешно и во Львове, и в Донецке

Заявление президента Украины Виктора Януковича о недопустимости коррупции, которое он сделал во Львове, касается всей страны. Поскольку партийность в Украине часто имеет четкий географический признак, а президент подчеркнул, что о партийных цветах не идет речь - его заявление касается Донецка не меньше, чем Львова. Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Полемике" выразил директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.

"Да, Виктор Янукович действительно жестко поднял эту тему во Львове, но красть нельзя нигде. Коррупция разъедает все наше общество и в этом плане меня удивил недавний комментарий Анны Герман, когда она заявила об улучшении ситуации. Заявление президента говорит о том, что Герман не все знает. Есть серьезная проблема, она есть по всей стране и хорошо что президент ее видит и не собирается замалчивать. Давайте вспомним, как делал его предшественник Виктор Ющенко.

Пообещал, что через два месяца коррупции не будет, и приказал чиновникам - прекратите красть. А коррупцию нельзя остановить простой командой - стой, раз-два", - считает Владимир Корнилов.

Эксперт уверен, что глава государства не случайно сказал о том что коррупция не имеет партийных цветов. Именно в этом заключается четкий сигнал всей стране - это касается не только западных регионов.

"Партийные цвета в Украине имеют четкие географические признаки. И если президент это вымолвил - он дал понять что имеет в виду все регионы. Красть грешно не только во Львове, не менее грешно красть и в Донецке. Проблема в том, что чиновники не прекратят красть после заявления Януковича. Здесь нужна серьезная работа, а не косметические улучшения, как сейчас. Дополнительная декларация для чиновников и серьезные заявления главы государства не смогут в корне изменить ситуацию. Нужные более серьезные шаги", - считает Владимир Корнилов.

Напомним, во Львове президент Виктор Янукович заявил о своем намерении жестко бороться с коррупцией в системе власти. "Нельзя так безбожно красть. Тут речь идет не о партийных цветах, потому что коррупция не имеет цвета. Если мы не будем наводить порядок, не делать чтобы этого позорного явления не было, мы никогда не наведем порядок в нашем государстве", - заявил он.