Институт социологии НАНУ: 95% эфирного времени на УТ-1 принадлежит власти

Институт массовой информации (ИМИ) полагает, что Украина не обеспечивает условий для прихода медиа-инвесторов.

Об этом сказала исполнительный директор ИМИ Виктория СЮМАР в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Государство создает условия, создает рынок и отвечает за это… Инвесторы, которые хотели здесь делать нормальный медиа-рынок, не могли сюда зайти, потому что система, во-первых, зависима, а, во-вторых, коррумпирована», - заявила В.СЮМАР.

Она также добавила, что сегодня, по оценкам Института социологии Национальной академии наук, около 95% эфирного времени на Первом национальном канале принадлежит представителям действующей власти.

«Такой диспропорции не было еще с 2002 года. Новости стали абсолютно стерильными. На это есть воля. Ответственность за это лежит на представителях власти», - подчеркнула руководитель ИМИ.