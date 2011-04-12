Яценюку пришлось уговаривать гаишников, чтобы его оштрафовали

Лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк заплатил штраф за проезд на красный свет.

Об этом политик сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня впервые за 10 лет заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения. ГАИшники, увидев меня, сказали, что протокол не будут составлять, я настоял - депутатская неприкосновенность не должна распространяться на админнарушения", - рассказал депутат.

"Неприятно, но я был неправ - не дождавшись зеленого, свернул в супермаркет. Предлагаю всем коллегам или не нарушать или не прикрываться неприкосновенностью", - заявил Яценюк.

Политик уточнил, что заплатил 425 гривен штрафа.

По его словам, гаишники не хотели писать протокол, потому что это "нарушение закона о статусе Народного депутата и Конституции, у нас полная неприкосновенность".

"Пришлось напомнить, что я им удостоверение депутата не показывал, а на гражданина Яценюка они обязаны составить протокол. Сержант кому-то звонил, старшина нервно курил, но протокол написали", - рассказал Яценюк.

Украинская правда