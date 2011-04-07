Кириленко удивило заявление Януковича о «3+1»

Народный депутат от НУ-НС, лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что никакого соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя ежегодное послание Президента Верховной Раде.

«По моему мнению, никакого соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом не будет, если будут подписаны любые документы относительно любого формата участия Украины в Таможенном союзе. Это взаимоисключающие вещи», - сказал он.

Оценивая выступление Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в целом, В.КИРИЛЕНКО отметил, что в тексте послания есть много вещей, заслуживающих поддержки, однако их надо обеспечивать, а не только декларировать. «В повседневной деятельности власти есть много вещей, опровергающих послание», - сказал народный депутат.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что действия нынешнего правительства противоречат тем заявлениям о необходимости модернизации экономики, которые произнес Президент.

Кроме того, добавил он, так же есть противоречия и в образовательной сфере, социальной сфере и в сфере безопасности. «Но больше всего я удивлен заявлением о Таможенном союзе… Это означает участие Украины в Таможенном союзе», - добавил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент в Верховной Раде заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “Три плюс один”.