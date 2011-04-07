Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает украинцев перестать жаловаться и унижаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году.

«С этой трибуны я хочу обратиться к каждому украинцу: достаточно жаловаться и унижаться», - подчеркнул он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина сильное и амбициозное государство. «Пришло время проявить характер, доказать и себе, и миру, что Украина - это страна-лидер», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина должна продолжать путь реформ, поскольку во многих сферах есть незадействованный потенциал.

Янукович пока не доволен результатами работы власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пока не доволен результатами работы власти.

«Давая общую оценку работе власти за прошедший период, могу ли я быть довольным первыми итогами? Опережая критиков и оппонентов, сразу и открыто скажу – нет», - заметил Президент.

По его словам, из всех замыслов и планов на 2010 год власть смогла реализовать возможно больше трети.

«В чем я вижу причины низкой эффективности – прежде всего, 2010 год засвидетельствовал, что далеко не во всем власть и общество были готовы к предложенным изменениям, бюрократизированная государственная машина, которая выживала при любой власти, по инерции пытается сохранять свои привычные механизмы управления, свои административные возможности и коррупционные схемы теневого заработка», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что национальный бизнес как большой, так и малый, пока занимает выжидательную позицию – либо критика, либо наблюдателя.

«Даже так называемые «Предпринимательские майданы» были скорее критической реакцией на действия правительства, нежели продуктивный предложением с конкретными и обоснованными проектами для власти», - отметил он.

Президент обратил внимание, что на введение реформ также влиял и тот фактор, что миллионы украинцев за 20 лет независимости государства устали от ожидания качественных изменений.

«В определенной степени общество наловчилось выживать, опираясь на собственные силы и возможности. Я понимаю опасения людей, что любые радикальные изменения могут ухудшить их и без того сложную жизнь», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Но вывод категорический: нужно сломать практику промедлений и инерции, преодолеть растерянность политики и преодолеть бюрократический саботаж. Запрос на изменения, качественные изменения, стал ключевым требованием к власти, бизнесу, общественности», - подчеркнул он.