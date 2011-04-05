Олейник: Януковича интересует не рейтинг, а реформы

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Владимир ОЛЕЙНИК заявил, что Президента Виктора ЯНУКОВИЧА интересует, прежде всего, не рейтинг, а проведение реформ, которые помогут поднять уровень жизни граждан и модернизировать Украину.

Об этом он сказал сегодня, комментируя заявления народного депутата от БЮТ Сергея СОБОЛЕВА, сообщает сайт Партии регионов.

«Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА интересует, прежде всего, не рейтинг, а проведение реформ, которые помогут поднять уровень жизни граждан и модернизировать Украину. Для достижения этой цели необходимо реализовывать реформы, в том числе - непопулярные. И Президент не раз заявлял, что готов на такие шаги», – подчеркнул парламентарий.

В.ОЛЕЙНИК напомнил, что, несмотря на сопротивление бюрократии, был существенно уменьшен штат Секретариата Кабинета министров, а сегодня сокращается количество чиновников, обеспечивающих деятельность Президента.

«И это несмотря на то, что полномочия главы государства расширились», – отметил он.

«Если бы БЮТ, когда был при власти, занимался реформами, а не популизмом, он не был бы сейчас на том месте, где находится, и в таком плачевном положении», – добавил депутат.

В.ОЛЕЙНИК выразил уверенность, что последовательные реформы, реализуемые Президентом, дадут позитивный результат уже в среднесрочной перспективе, когда пройдут временные неудобства от непопулярных на первый взгляд решений, и люди начнут ощущать результат реформ. «Поэтому Президента интересует не рейтинг, а результат реформ», – аргументировал он.

«Виктор ЯНУКОВИЧ, образно говоря, показал личным примером - «Делай, как я». Ведь почему в народе раньше никогда не верили в эффективность и конечный успех тех или иных изменений? Потому что их всегда начинали «с хвоста», решая проблемы за счет простых людей, так и не добираясь в конечном итоге до «головы», – пояснил В.ОЛЕЙНИК.

«Президент проводит административную реформу именно «сверху» и, в чем можно не сомневаться, проконтролирует ее ход по всей вертикали», – резюмировал депутат.