Янукович хочет услышать, что собираются делать с «Укравтодором»

Президент поручил разработать концепцию финансирования ремонта и строительства автодорог. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Во время совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры сегодня в Павлограде Днепропетровской области Виктор Янукович поручил председателю Государственной службы автомобильных дорог Украины Владимиру Демишкану, министру финансов Федору Ярошенко и первому заместителю министра экономического развития и торговли Вадиму Копылову в недельный срок разработать и изложить предложения относительно нормализации работы «Укравтодора».

«Сейчас нужно сделать реструктуризацию долгов, отделить исполнителя работ, а заказчиком должно быть государство», – сказал Президент.

Виктор Янукович подчеркнул, что будет ожидать этих предложений до 13 апреля.

«Или вы находите решение как специалисты, или это будет решаться без вас», – отметил Президент.

Глава государства еще раз подчеркнул, что в настоящее время необходимо стабилизировать работу «Укравтодора», в частности, реструктуризировать долги в отрасли, которые в настоящее время достигают нескольких миллиардов. В то же время Президент отметил, что Министерство финансов должно как можно быстрее рассчитаться с «Укравтодором» за выполненные в прошлом году работы.