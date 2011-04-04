Очная ставка с Мельниченко настроения Кучме не испортила

Сегодня в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры прошла очная ставка между бывшим Президентом Леонидом КУЧМОЙ и экс-сотрудником его охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил после очередного посещения Генпрокуратуры сам Л.КУЧМА.

«Ставка состоялась. Я шел сегодня на встречу в прокуратуру с хорошим настроением, поскольку вчера в моей семье был юбилей. Поэтому хочу предварительно сказать, что настроение мне, по большому счету, не испортили, и я еще раз убедился, что правда на моей стороне», - сказал Л.КУЧМА, добавив при этом, что комментировать, как именно проходила очная ставка, не будет.

«Я еще раз убедился и уже об этом неоднократно говорил, а тем более, что чем меньше говоришь, тем лучше для меня, так что я лучше промолчу. То, что я сказал, мне добавить сегодня больше нечего», - сказал экс-Президент.

На уточняющий вопрос, отвечал ли он на какие-то вопросы Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, Л.КУЧМА сказал: «Ну, на какие-то, да».

Вместе с тем, сославшись на норму Уголовно-процессуального кодекса, экс-Президент отметил, что не имеет права говорить, на какие именно вопросы он давал ответы.