В НУ-НС хотят снять Ежеля за 213 миллионов

Народный депутат от НУ-НС, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает правительству внести Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ представление об освобождении Михаила ЕЖЕЛЯ от должности министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что М.ЕЖЕЛЬ так и не провел тендер на продовольственное обеспечение солдат в 2011 году, в результате чего было принято решение относительно единственного исполнителя, и закупки были сделаны по завышенной цене, превысившей бюджетные назначения на эти цели минимум на 213 млн. грн.

А.ГРИЦЕНКО, обращаясь к первому вице-премьеру Андрею КЛЮЕВУ, присутствующему на Согласительном совете, предложил, чтобы правительство, пока Президент не подписал закон о Кабинете министров (в данном законе премьер-министр не будет иметь права вносить Президенту представление относительно освобождения министров – УНИАН), внесло представление об освобождении М.ЕЖЕЛЯ от должности министра обороны.

В ответ А.КЛЮЕВ отметил, что решения, касающиеся единственной компании, которая будет кормить солдат, сейчас не действуют, «все вернули назад». «И в это время по этому вопросу в Министерстве обороны также идет служебное расследование», - сказал он.

А.КЛЮЕВ напомнил, что на сегодняшний день идет служебное расследование и в Министерстве экономики относительно государственных закупок. Он также отметил, что отстранен от исполнения обязанностей заместитель министра экономики и, «по-видимому, он будет освобожден».