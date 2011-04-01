В КГГА уверяют, что о русификации школ в столице речь не идет

Начальник Главного управления образования и науки Киевской городской государственной администрации Вера ГОРЮНОВА заявляет, что власть столицы будет расширять сеть русскоязычных школ в городе только по желанию родителей учеников.

Об этом говорится в комментарии В.ГОРЮНОВОЙ, переданном УНИАН пресс-службой КГГА.

«Киев является многонациональной и поликультурной европейской столицей, в которой проживает 135 национальностей. Главное управление образования и науки отмечает, в первую очередь, возможность расширения сети школ, где изучают иностранные языки и языки национальных меньшинств, в том числе русский. Исключительно в случае, если возникнет потребность в удовлетворении запросов на такое образование. Понятно, что о русификации школ в столице речь не идет, а слухи об этом являются провокацией», – сказала В.ГОРЮНОВА.

Она подчеркнула, что право граждан использования достижений культур и языков (в том числе во время получения образования) гарантировано Конституцией Украины и законами Украины.

По информации Главного управления образования и науки КГГА, в 2010-2011 учебном году в средних общеобразовательных учебных заведениях Киева преподавали 28 языков, из них 9 – языки национальных меньшинств (иврит, польский, армянский, болгарский, арабский, немецкий, новогреческий, русский). Русские являются самым многочисленным национальным меньшинством, именно поэтому в Киеве работает 7 русскоязычных, 11 – двуязычных школ (с украинским и русским языками преподавания), в которых 6 тыс. 400 учеников имеют возможность получать полное среднее образование по всем предметам на родном (русском) языке. Кроме того, 52 тыс. 687 учеников изучают русский язык как учебный предмет.

«В целом, в этом учебном году русский язык изучают 26% от общего количества учеников города. Факультативно русский язык изучают около 6 тыс. учеников. Дети и их родители имеют выбор, какой иностранный язык изучать. Мы можем рассматривать вопрос дополнительного изучения русского языка в той или другой школе или создания русскоязычных классов, если это будет инициироваться родителями. Если русскоязычные школы или классы будут создаваться, это будет делаться не за счет количества украиноязычных школ и классов», – подчеркнула В.ГОРЮНОВА.

По данным пресс-службы КГГА, основную часть населения Киева составляют украинцы – 72,5%, 21% - русские, 4% - евреи, 1% - белорусы, представители других национальностей – 1,5%. Среди них поляки, армяне, татары, молдаване, азербайджанцы, грузины, узбеки, болгары, греки и др.

В столице действует Программа содействия гармонизации межнациональных отношений и поддержки украинцев, проживающих за пределами Украины, на период до 2012 года, которая направлена на удовлетворение национально-культурных потребностей, сохранение и развитие этнической, культурной и языковой самобытности национальных меньшинств, проживающих в г. Киеве.

Всего в 2010-2011 учебном году в Киеве работает 519 общеобразовательных учебных заведений, в которых 222023 ученика систематически изучают украинский язык.