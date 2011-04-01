Королевская прогнозирует миллион безработных до конца года

Если безработица будет развиваться и далее такими темпами, то уже к маю в Украине будет насчитываться безработных больше, чем во время пика кризиса в 2008 году, а к концу года в стране будет более 1 млн. безработных.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя увеличение безработицы в феврале 2011 года, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

По данным Госслужбы статистики, в последние месяцы в Украине увеличивается количество безработных. Если в октябре 2010 в стране 421,2 тысячи человек состояли на учете в центре занятости, то уже в феврале 2011 их количество составило 635,6 тысяч человек.

«За три последних месяца, по официальной статистике, 215 тысяч человек лишилось работы. Если безработица будет развиваться и далее такими темпами, то уже к маю в Украине будет насчитываться безработных больше, чем во время пика кризиса в 2008 году, когда остановились предприятия по всей стране. Тогда это было вызвано падением мировых рынков. Сегодня действует исключительно внутренний фактор – разрушение экономики сознательными действиями правительства», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, если тенденция роста безработицы будет продолжаться такими же темпами, к концу года количество безработных может достигнуть 1 миллиона. Учитывая, что в среднем ежемесячное пособие по безработице составляет 814 грн., в Украине будет выплачиваться ежемесячно порядка 800 млн. грн. пособий по безработице, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«С учетом роста цен и тарифов эти люди не смогут прокормить свои семьи. Резко снизится покупательная способность, что приведет к сокращению товарооборота и остановке предприятий», - сказала депутат. Таким образом, страна стоит на пороге экономического коллапса. Но вместо того, чтобы решить проблему и дать возможность малому и среднему бизнесу создать новые рабочие места, правительство прибегает к командно-административным методам управления и ручному регулированию.

«Складывается впечатление, что власть хочет согнать украинцев с рабочих мест преднамеренно. Вице-премьер Сергей ТИГИПКО недавно заявил о возможности «перебрасывания» трудовых ресурсов из одних регионов в другие. То есть нашей следующей реформой станет создание трудовых лагерей. Одних переселят во времянки при строительстве дорог в степях Украины, а на их место заселят других - из Азии и Африки, ведь недавно нас уже предупредили о возможности привлечения трудовых мигрантов», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.