Луценко поведал, почему его не радует уголовное дело против Кучмы

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО считает возбуждение уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ «фарсом, который должен замаскировать преступления власти».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», Ю.ЛУЦЕНКО в интервью из Лукьяновского СИЗО “Корреспонденту” сказал: “Казалось бы, я должен радоваться предъявлению обвинения КУЧМЕ по делу Георгия Гонгадзе, ведь я был руководителем акции “Украина без Кучмы” в 2000-м, которая не дала замолчать убийство журналиста”.

Он отметил, что по результатами работы СБУ и МВД в 2009 году был задержан причастный к убийству Г.Гонгадзе генерал Алексей ПУКАЧ. “В моем кабинете главы МВД в 2005-м дали первые показания соучастники расправы из милицейской разведки”, - напомнил Ю.ЛУЦЕНКО.

“Сейчас вроде бы должен ответить заказчик. Но чувство удовлетворения нет. Не отпускает ощущение фарса. Как иначе назвать переквалификацию обвинения для ПУКАЧА, а затем и для КУЧМЫ с “заказного убийства” (без срока давности) на “отдание незаконного распоряжения” (срок давности уже прошел)?“, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я думаю, что фарсом преследования КУЧМЫ его последователи создают дымовую завесу вокруг репрессий над антикучмистами”, - считает лидер “Народной самообороны”. Он предположил, что никаких ожидаемых обществом последствий для экс-президента этот процесс не принесет.

“Разве кто-то поверит, что признанные доказательством пленки МЕЛЬНИЧЕНКО приведут к возбуждению дела в отношении АЗАРОВА, который, как зафиксировано, докладывает КУЧМЕ о плохо замаскированных миллионных хищениях Игоря БАКАЯ в “Нафтогазе” для пополнения избирательной казны?”, - спросил Ю.ЛУЦЕНКО.