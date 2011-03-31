Пискун: меня предупреждали, что могу отправиться вслед за Георгием

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН утверждает, что ему угрожали, если уголовное дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе будет продвигаться.

Об этом он заявил в интервью УНИАН .

"Я разрешил себе так далеко зайти, поскольку хотел, чтобы люди поверили в возможность правосудия. Хотя меня предупреждали, что я в таком случае могу отправиться следом за Георгием", - сказал С.ПИСКУН.

По его словам, в 2003 году, после того как был задержан экс-генерал МВД Алексей ПУКАЧ, стало понятно, что "это дело рук милиционеров". "И на протяжении двух-трех недель мы бы закончили первую фазу расследования, установили бы исполнителей. Но, к сожалению, Леонид Даниилович решил меня снять с должности, назначил прокурором Геннадия ВАСИЛЬЕВА. ПУКАЧА отпустили, следственную группу распустили. И после этого делом стало невозможно заниматься", - отметил экс-генпрокурор.

В то же время он обратил внимание на то, что "в 2005 году первое следственное действие, которое я сделал, вернувшись на пост прокурора, это было возобновление расследования по делу Гонгадзе, арест милиционеров, их задержание, сбор доказательств, осмотр места происшествия. Мы очень долго искали голову Георгия. Один из обвиняемых сказал, что он, возможно, выбросил какие-то вещи Георгия. Чтобы их найти, мы месяц топили мерзлую землю. Месяц! Мы попросили помочь ЖВАНИЮ – он тогда был министром чрезвычайных ситуаций. ЖВАНИЯ выделил нам отряд, палатки. Мы грели кострами землю и копали в поисках вещественных доказательств", - сказал С.ПИСКУН, добавив при этом, что, поскольку А.ПУКАЧ был освобожден из-под стражи, те поиски ничем не закончились.