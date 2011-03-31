Дело Кучмы может сыграть злую шутку с Януковичем?

Дело против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ может сыграть злую шутку с действующим Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Об этом пишет сегодня российская «Независимая газета» в статье «Януковича подвели консультанты».

Автор допускает, что открытие дела против Л.КУЧМЫ — антикризисный пиар-ход, предложенный В.ЯНУКОВИЧУ его американскими консультантами, которые работают с ним более пяти лет. По словам собеседника «Независимой газеты» в руководстве Партии регионов, все последние годы американцы занимались формированием нового образа В.ЯНУКОВИЧА – добродушного, приветливого, пусть нескладно, но уверенно и спокойно излагающего свои мысли.

«В годовщину президентства В.ЯНУКОВИЧА перед его пиарщиками и советниками встала непростая задача: сохранить стабильность в условиях новой волны протестных акций и революционных настроений. Рост цен на продукты и повышение тарифов, грядущая пенсионная реформа и новые задолженности по выплатам бюджетникам – все это создало взрывоопасную ситуацию. На прошлой неделе десятки тысяч учителей вышли на улицы, требуя повышения зарплаты», - пишет российское издание. Газета привод мнение экспертов, которые отмечали, что Президент получил на выбор два сценария: либо дело против Л.КУЧМЫ, либо отставка министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА. И то и другое решение способно было смягчить атмосферу в обществе.

«Какой из двух сценариев выберет глава государства – было вполне прогнозируемо. Уволить Д.ТАБАЧНИКА, который действительно раздражает многих украинцев, означало бы ухудшить и без того сейчас непростые отношения с Москвой. Зато по отношению к Л.КУЧМЕ, который в 2004 году отказался идти на поводу у В.ЯНУКОВИЧА и силой разгонять Майдан, осталась обида», – отметил политолог Кость БОНДАРЕНКО.

Украинские эксперты, опрошенные «Независимой газетой», сходятся во мнении, что команда В.ЯНУКОВИЧА клюнула на удочку простого решения тактической проблемы, не просчитав опасные стратегические последствия дела против Л.КУЧМЫ.

Так, руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА в беседе с «НГ» отметил главную опасность – дело против второго Президента построено на таком вещественном доказательстве, как тайные диктофонные записи экс-охранника Николая МЕЛЬНИЧЕНКО. Но на многочасовых записях зафиксированы разговоры очень многих людей, и не только о журналисте Георгии Гонгадзе. Он сказал, что, в результате, расследование против Л.КУЧМЫ может закончиться многими другими уголовными делами. В том числе и против представителей сегодняшней власти.

Директор компании BertaCommunications Тарас БЕРЕЗОВЕЦ допускает, что разные группы влияния в окружении В.ЯНУКОВИЧА воспользовались вывеской американских политтехнологов, чтобы с помощью «дела Кучмы» «начать большую олигархическую войну, предполагающую передел сфер влияния и ресурсов».

«Ситуация уже вышла из-под контроля: дело нарастает снежным комом, создавая угрозы для многих политиков, в том числе – в окружении действующего Президента. Это создает множество конфликтных ситуаций, линий напряжения внутри команды власти, расшатывает систему изнутри. Если учесть слабость украинских государственных институтов, то ситуация действительно очень опасна», – говорит политолог Виктор НЕБОЖЕНКО, добавляя, что в таких условиях власть уязвима для внешних влияний.