Тимошенко: В ВР снова кампания скупки тушек, тариф - 1-3 млн. долл/шт.

13:20, 28 марта 2011
Политика
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Депутатам звонят целыми днями?

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть снова начала кампанию по перекупке депутатов ее фракции.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter.

«В ВР началась новая кампания скупки "тушек". У них новое правило: украл - купи тушку. Тариф: 1-3 млн. долл../шт.», - написала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что депутатам ее политической силы «звонят целыми днями». В то же время она не уточнила, какова цель «такой покупки».

 

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