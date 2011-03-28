Тимошенко: В ВР снова кампания скупки тушек, тариф - 1-3 млн. долл/шт.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть снова начала кампанию по перекупке депутатов ее фракции.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter.

«В ВР началась новая кампания скупки "тушек". У них новое правило: украл - купи тушку. Тариф: 1-3 млн. долл../шт.», - написала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что депутатам ее политической силы «звонят целыми днями». В то же время она не уточнила, какова цель «такой покупки».