Балога советует сократить еще два-три министерства

Министр по чрезвычайным ситуациям Виктора БАЛОГА считает, что в Кабмине можно было бы еще сократить как минимум 2-3 министерства.

Об этом В.БАЛОГА заявил в интервью газете «Сегодня» (№63 от 28 марта 2011 года).

В частности, по словам В.БАЛОГИ, МЧС можно было бы соединить с Министерством внутренних дел. «Как министр я публично озвучил такую возможность, и считаю, что она вполне реализуема. Комбинировать можно по-разному. Более того, убежден, что в нынешнем правительстве можно объединить еще несколько министерств, сократив Кабмин на два-три министерства», - сказал министр.

По его словам, это, несомненно, повысит управляемость и динамичность правительства до тех требований, которые предъявляет Президент. «Именно от его решения зависит, какие трансформации могут быть в Кабмине», - сказал В.БАЛОГА.