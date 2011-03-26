Кивалова назвали «Человеком года»

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ стал лауреатом премии «Человек года - 2010» в номинации «Юрист года»

Как передает корреспондент УНИАН, премия была вручена С.КИВАЛОВУ в субботу во время торжественной церемонии награждения, состоявшейся в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве.

«Я начал заниматься правом давно. Сначала познавал основы права в высшем учебном заведении, затем передавал свои знания будущим поколениям. Сегодня вместе со своими коллегами мы разрабатываем и принимаем законы, которые необходимы для нашего общества», - сказал С.КИВАЛОВ.

Он отметил, что ему было очень приятно получить эту премию.

Кроме того, от Всемирной организации юристов С.КИВАЛОВУ был вручен «Орден верховенства права» за выдающиеся заслуги в области права в Украине.