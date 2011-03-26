Клюев: Украина готова к компромиссу по зоне свободной торговли

Украина готова искать компромисс для решения проблемных вопросов по подготовке соглашения о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом с тем, чтобы согласовать документ уже к лету, но ЕС также должен проявлять гибкость, избегая ультимативных подходов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня в ходе встречи в Брюсселе с членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

Стороны обсудили подготовку к следующему раунду переговоров по созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, который пройдет 4-8 апреля 2011 года в Брюсселе, и подтвердили общее стремление завершить переговоры в течение текущего года.

Первый вице-премьер-министр Украины и комиссар ЕС в ходе беседы также затронули вопросы инвестиционного климата в Украине.

А.КЛЮЕВ заверил европейскую сторону в готовности правительства Украины вести открытый диалог с европейским бизнесом для решения проблемных вопросов их деятельности в Украине.

В ходе встречи стороны также заявили о готовности ускорить работу по заключению Меморандума о взаимопонимании относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС.

Отдельно был обсужден вопрос о подготовке к Конференции «Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего», которая состоится в апреле в Киеве. В этой связи, сообщает пресс-служба А.КЛЮЕВА, стороны отметили важность мобилизации 740 млн. евро с целью реализации чернобыльских проектов, в том числе проекта сооружения нового безопасного конфайнтмента.

Кроме того, А.КЛЮЕВ и Ш.ФЮЛЕ обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, в частности ход избирательной, конституционной и пенсионной реформ.

Ш.ФЮЛЕ проинформировал А.КЛЮЕВА об экономической и политической ситуации в ЕС, а также об итогах саммита Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, А.КЛЮЕВ 25-26 марта принимает участие в ежегодном Брюссельском форуме.