Перед очной ставкой с Мельниченко Кучме стало плохо

Очная ставка, которая должна была состояться сегодня в Генеральной прокуратуре Украины между бывшим майором Госохраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО и экс-президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ, не состоялась из-за ухудшения состояния здоровья последнего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который вышел из здания Главного следственного управления Генпрокуратуры, куда был вызван для проведения следственных действий, в частности, для очной ставки с Л.КУЧМОЙ.

«Сегодня очной ставки у меня с КУЧМОЙ не было. Леонид Даниилович очень плохо себя чувствует, и по просьбе следователя в связи с плохим состоянием КУЧМЫ очная ставка со мной перенесена на завтра, на 10.00», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, не уточнив, в то же время, от кого он узнал об ухудшении состояния здоровье экс-президента.

Вместе с тем он добавил: «Мне чисто по-человечески жалко человека, который в таком возрасте переживает такие напряжения. Хочется ему пожелать, чтобы на завтра он был уже в хорошем состоянии».