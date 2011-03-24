Сегодня ГПУ устроит очную ставку Кучмы и Пукача

Сегодня в Генпрокуратуре должна состояться очная ставка бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ с бывшим генералом милиции Алексеем ПУКАЧЕМ, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня журналистам возле центрального входа к Главному следственному управлению Генпрокуратуры, куда во второй раз пришел на допрос.

«Я знаю, что у меня сегодня должна быть очная ставка с А.ПУКАЧЕМ. У меня вообще нет каких-либо возражений встречаться с А.ПУКАЧЕМ», - сказал он, отметив, что точно этого не знает, но предполагается, что эта очная ставка с экс-генералом состоится.

Л.КУЧМА пообещал рассказать об этом журналистам, когда выйдет из здания Генпрокуратуры.

При этом экс-президент заявил, что согласится на очную ставку со своим бывшим охранником Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, если на этом будет настаивать Генпрокуратура.

«Если сегодня будут настаивать на очной ставке с МЕЛЬНИЧЕНКО, если меня власть еще раз захочет унизить, я соглашусь, потому что я не имею права не согласиться», - сказал Л.КУЧМА. (Напомним, вчера, 23 марта, Л.КУЧМА ушел с очной ставки с экс-майором Управления государственной охраны, потому что считает его «предателем» - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Осенью 2000 года Александр МОРОЗ представил в Верховной Раде записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, якобы сделанные им в кабинете Л.КУЧМЫ. По утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в записях речь идет об устранении журналиста Г.Гонгадзе.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается.

По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был на то время глава МВД Украины Юрий Кравченко.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. Позже в лесу под Таращей в Киевской области было найдено обезглавленное тело, которое признали телом исчезнувшего журналиста.