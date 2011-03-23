Пресс-секретарь Литвина потребовала убрать рекламу с «перекошенным» шефом

Издательский холдинг «Эволюшен Медиа» заявляет, что из-за административного давления была досрочно прекращена рекламная кампания мультимедийного бренда «Комментарии:».

Об этом идет речь в пресс-релизе холдинга «Эволюшен Медиа», переданном агентству УНИАН.

По информации холдинга, в рекламной кампании мультимедийного бренда «Комментарии:» (газета + Интернет-портал + дополнения для мобильных устройств) используется обложка газеты «Комментарии:» №3 (248) от 21 января 2011 года с изображением председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

Реклама была размещена в эфире национальных телеканалов и на носителях внешней рекламы.

Как отмечается в пресс-релизе, на днях пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ «обратилась к телеканалам и агентствам внешней рекламы с требованием прекратить использование изображения В.ЛИТВИНА в рекламной кампании. Копия соответствующего письма попала в распоряжение редакции еженедельника «Комментарии:».

По информации «Эволюшен Медиа», «во время устного общения с работниками газеты О.ЧОРНАЯ сообщила, что В.ЛИТВИНУ эта фотография очень не понравилась из-за того, что «он на ней перекошен». При этом до сих пор холдинг не получил от В.ЛИТВИНА ни одного обращения относительно запрещения использования его изображения».

«В результате административного давления рекламная кампания была досрочно прекращена» на всех телеканалах и на части носителей внешней рекламы, отметили в холдинге.

В то же время в холдинге заметили, что «ввиду того, что В.ЛИТВИН является публичным человеком, а его фотография была сделана во время публичного мероприятия, холдинг «Эволюшен Медиа» считает подобные действия неправомерными и противоречащими общепринятым европейским принципам свободы прессы.

Редакция газеты «Комментарии:» и весь издательский холдинг «Эволюшен Медиа» обращается к В.ЛИТВИНУ с просьбой прекратить действия его пресс-секретаря, и не устраивать препятствия рекламной кампании еженедельника.

По мнению журналистов, «этот случай является примером вмешательства чиновников в деятельность средств массовой информации. Такая практика недопустима и угрожает свободе слова в Украине».

Все желающие могут просмотреть материалы запрещенной рекламной кампании еженедельника «Комментарии:» по адресу: http://politics.comments.ua/2011/03/23/241004/u-litvina-zapreshchayut.html

«Эволюшен Медиа» напоминает, что это не первый подобный случай давления на газету «Комментарии:». Раньше снималась внешняя реклама еженедельника с изображениями Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО (в Киеве) и Геннадия КЕРНЕСА (в Харькове).

В то же время пресс-секретарь председателя Верховной Рады О.ЧЕРНАЯ в комментарии УНИАН сказала, что заявление газеты «Комментарии:» «по поводу того, что я от них что-то требовала или что-то им запрещала, абсолютно не имеет под собой никакого основания».

По ее словам, все началось с того, что руководитель их рекламного отдела “обратился ко мне с просьбой дать разрешение на использование изображения В.ЛИТВИНА в рекламе, поскольку этого от них требовал канал «Интер» после того, как «Комментарии:» обратились к каналу с просьбой разместить их рекламу”.

«Понятно, что никакого разрешения они не получили, потому что и так давно уже используют это изображение, и до сих пор не получили такого разрешения», - добавила О.ЧЕРНАЯ.

По ее словам, юристы подтвердили, что телеканал «Интер» был прав, поскольку статья 8 Закона «О рекламе» требует разрешения человека, имя или изображение которого используется в рекламе.

При этом она добавила, что также «существует еще 308 статья Гражданского кодекса Украины с аналогичным содержанием».

О.ЧЕРНАЯ подтвердила, что написала письмо, «в котором со ссылкой на нормы этих законов я обратилась к каналам и к операторам внешней рекламы». По ее словам, в этом письме «я всего лишь указала, что существуют такие положения юридические, и никакого разрешения на использование своего изображения в рекламе В.ЛИТВИН не давал».

«Абсолютно никаких требований снять или запретить эту рекламу в этих письмах не содержалось», - подчеркнула пресс-секретарь председателя ВР.

О.ЧЕРНАЯ сказала: «Говорить о каком-то административном давлении не приходится - это лишь больное воображение сотрудников газеты «Комментарии:», которые просто хотят скрыть свои неправомерные действия».