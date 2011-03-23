Литвин «подколол» регионалов и попросил не забывать о нем

Председатель Верховной Рады Украины, председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН призывал Партию регионов не забывать о своих партнерах, в частности о возглавляемой им политической силе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на национальном собрании депутатов советов всех уровней от Партии регионов.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня «кое-кто говорит о монополизации власти». «Я считаю, что надо ставить вопрос в иной плоскости – о концентрации ответственности», - отметил он.

При этом спикер выразил удовлетворение по поводу того, что есть люди, которые сегодня «берут и несут ответственность».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что важно «чтобы в этой работе мы не забывали о партнерах, в частности о Народной партии».

«Чтобы тот уровень сотрудничества, который есть у нас в Киеве, был реализован на местном уровне», - прибавил В.Литвин.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что Народная партия занимает второе место после Партии регионов по представительству среди председателей советов всех уровней, четвертое место – по представительству в поселковых советах, а по депутатству в сельских советах Народная партия на втором месте после Партии регионов.

«Рассчитываю на то, что у нас будет сотрудничество, особенно учитывая то обстоятельство, что почти 5% членов Народной партии сегодня достойно представляют в советах всех уровней Партию регионов», - отметил В.ЛИТВИН.

После этих слов в зале раздался смех и аплодисменты. В ответ В.ЛИТВИН сказал, что, мол, аплодируют те, кто об этом хорошо знает.

Кроме того, председатель ВР отметил, что в ближайшее время парламент совместно с Кабинетом министров должен принять «очень непростые решения». По словам В.ЛИТВИНА, речь идет о земельных вопросах, пенсионном законодательстве и о законопроектах, касающихся дерегуляции экономики.