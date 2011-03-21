Львовский горсовет требует от Табачника рассказать, что это за Щедрик

Львовский городской совет обратится в Министерство образования за разъяснениями относительно происхождения публикации в детском журнале «Щедрику-Ведрику», в которой унижаются галичане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом заявил заместитель городского председателя Львова по гуманитарным вопросам Василий КОСИВ.

Как отмечается в сообщении, «сегодня ОО «Самопоміч» обнародовало информацию о том, что львовским школам от имени Министерства образования Украины рекомендуют подписаться на журнал «Щедрику-Ведрику», в котором унижают жителей Галичины».

«Недопустимо, чтобы такой журнал был рекомендован Министерством образования для подписки во всех школах Украины. Недопустимо, чтобы такой журнал читали дети, потому что это издевательство над детьми, когда они должны читать такое о Галичине. «Галичане – это второй сорт, галичане это люди, не способные мыслить, это люди, которые сидят на селе, выращивают картошку» – вот такое впечатление формируется о Западной Украине этим журналом. Мы будем обращаться за разъяснениями в Министерство образования о происхождении этого журнала, о рубриках, которые есть в журнале. Такое отношение к части Украины недопустимо, разжигание в Украине таких настроений - позор», - заявил В.КОСИВ.

Как информирует пресс-служба, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ поручил Управлению образования Львова изучить ситуацию с подпиской журнала «Щедрику-Ведрику».

Как сообщал УНИАН, народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Владимир ФИЛЕНКО требует от министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА публичной оценки статьи в детском журнале «Щедрику-Ведрику», где унижают галичан.

По его словам, «в декабрьском номере журнала, который рекомендован к подписке со стороны Министерства образования и науки, в статье неизвестного автора приведены неадекватные оценки жителей Галичины. В частности, галичанам отказывают в целом ряде профессий, среди которых PR-консультант, космонавт, психолог. По мнению автора статьи, не бывает среди галичан и больших политиков».