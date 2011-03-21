Янукович пригрозил Азарову пойти «хирургическим путем»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от премьер-министра Николая АЗАРОВА прекратить существующую практику взимания налогов наперед.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

Президент отметил, что такое позорное явление, как взимание налогов заранее, например за два месяца, которые еще не прошли, в Украине существует.

«Такие случаи, к сожалению, еще есть и это нужно прекратить, прекратить. Эта практика должна быть прекращена, Николай Янович», - сказал Президент, обращаясь к премьер-министру Н.АЗАРОВУ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «если мы этого не сделаем в ближайшее время – будем делать это хирургическим путем».