Харьковский завод прекратил забастовку: люди ожидают приезда Добкина

14:32, 21 марта 2011
Политика
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Последний раз зарплату видели в июле

Работники Государственного предприятия «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко» прекратили акцию протеста с требованием выплаты зарплаты, которую они начали сегодня перекрытием улицы вблизи проходной завода.

Забастовщики ожидают встречи с главой Харьковской облгосадминистрации Михаилом ДОБКИНЫМ.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН заведующая отделом социально-экономической защиты трудящихся Объединения профсоюзов Харьковской области Галина ГЛИЧЕНКО, ссылаясь на информацию, поступившую из профкома завода.

По ее словам, руководство области и профсоюзный комитет завода им. Шевченко проводят действия, направленные на решение проблемы.

Вопрос невыплаты зарплаты был рассмотрен сегодня на совместном заседании коллегии Харьковской облгосадминистрации и собрания административно-хозяйственного актива области.

По словам председателя профкома завода им. Шевченко Виктора ВИННИКОВА, сегодня на предприятии началась стихийная забастовка, его работники требуют выплаты зарплаты.

«Нас уже три года лихорадит, с 2008 года накапливались долги, сменилось 5 директоров, около 30 миллионов задолженности, и мы последний раз полноценную зарплату получали в июле», - сказал В.ВИННИКОВ. Он отметил, что попытки исправить производственную ситуацию в течение пяти лет не имеют успеха.

Комментируя ситуацию на заводе после выступления председателя профкома, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН сказал: «На протяжении практически всех лет независимости Украины завод так и не смог воспитать руководителя, который стал хотя бы на одну ступеньку ближе к тем людям, которые в свое время не просто руководили предприятием, а были гордостью области и страны”. “Это предприятие, ничего не производя, каждый месяц приносит убытки государству в размере 3 млн. грн. Руководить предприятием, ничего не делая и только ожидая, что кто-то даст деньги из госбюджета, невозможно», - сказал М.ДОБКИН.

Он отметил, что завод им. Шевченко, в отличие от многих других государственных предприятий Харьковской области, где также есть трудности, находится едва ли не в наихудшей ситуации, но не использует всех возможностей для ее исправления.

М.ДОБКИН сообщил, что сегодня встретится с коллективом завода им. Шевченко для решения вопроса выплаты зарплаты работникам предприятия.

В частности, по словам губернатора, сегодня будут немедленно проведены консультации о возможных путях погашения долгов по зарплате, и он лично встретится с трудовым коллективом завода.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Харькове работники завода им. Шевченко перекрыли улицу вблизи проходной предприятия, требуя выплаты зарплаты. По данным профсоюзов, долги по зарплате на этом предприятии превышают 12 млн. грн.

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