На День Победы в Житомире вывесят красные флаги

Житомирский областной совет принял решение вывешивать 9 мая в день Победы красные советские флаги на административных зданиях в области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в решении сессии облсовета, принятом 17 марта большинством голосов.

Так, согласно документу, в День Победы 9 мая "в областном центре, городах и населенных пунктах региона проведут праздничные мероприятия с использованием символики времен Великой Отечественной войны, а рядом с Государственным флагом Украины будут вывешивать красный флаг Победы".

В свою очередь Житомирская областная организация ВО "Свобода" уже заявила, что обратится к правоохранительным органам и в суд с требованием не допустить выполнения этого решения Житомирского облсовета.