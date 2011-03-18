Тигипко: Власти не хватает политической воли

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что парламент саботирует проведение реформ, медля с рассмотрением законопроекта о проведении пенсионной реформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Власти не хватает политической воли взять на себя ответственность за непопулярные реформы. Это неуместный популизм, популизм в лучших политических традициях прошлых лет», – заявил С.ТИГИПКО.

«Необходимость повышения пенсионного возраста, на самом деле, очевидна для всех экспертов. У противников этого есть только политическое позерство, желание понравиться, и нет ни одного серьезного аргумента», - уверен вице-премьер.

Он отметил, что торможение пенсионной реформы станет препятствием в борьбе с бедностью в стране, ведь самыми бедными украинцами являются одинокие пожилые пенсионеры. «Это значит, нечем будет платить пенсии, зарплаты. «Забалтывая» пенсионную реформу, мы консервируем бедность в стране», - считает С.ТИГИПКО.

По его мнению, промедление с реформой серьезно осложнит процесс реализации программ сотрудничества с международными организациями и станет препятствием на пути евроинтеграции.

«Больше обсуждать пенсионную реформу нельзя. Обсуждения порождают только обсуждение. Пришло время действовать», - заявил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что сегодня нельзя думать о рейтингах, а необходимо «действовать с позиции ответственных государственных деятелей, которые заботятся о будущем своей страны».

Как сообщал УНИАН, проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

В повестку дня парламента на текущую неделю не был внесен законопроект о проведении пенсионной реформы.

15 марта лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что в парламенте еще продолжаются дискуссии относительно возможности рассмотрения на текущей неделе законопроекта о пенсионной реформе.

17 марта А.ЕФРЕМОВ заявил, что до конца этой недели Верховная Рада не будет рассматривать проект пенсионной реформы.

В то же время он не смог назвать точной даты рассмотрения этого документа. По словам А.ЕФРЕМОВА, рассмотрение проекта пенсионной реформы на следующей пленарной неделе будет зависеть от того, будут ли согласованы все позиции относительно этого документа.

«У нас идет очень конструктивный диалог, и если у депутатов возникают какие-то вопросы, значит, мы на эти вопросы либо сами, либо с помощью экспертов пытаемся найти ответы», - сказал он.