Наливайченко возмущен, что депутат жирует на 181 прожиточный минимум
НУ потребует сокращения расходов
Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает недопустимым то, что на каждого народного депутата ежемесячно будет расходоваться 181 тысяча гривен, в то время как обычный человек не получает и 1 тысячи гривен.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
«Народные депутаты от партии «Наша Украина» выступают категорически против паразитирующей сметы Верховной Рады на 2011 год», - заявил он.
«Смету Верховной Рады в расчете на одного народного депутата ежемесячно составляет 181 тыс. грн. Официальный прожиточный минимум и минимальная заработная плата для обычного гражданина - около 1 тыс. грн. Минимальная пенсия - 750 грн. Это - вопиющая, дикая несправедливость в распределении бюджетных расходов», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
По его словам, депутатам переплачивают, по меньшей мере, в два раза, поскольку в смете парламента около 500 млн. грн. выделяется на зарплату и другие расходы народных депутатов и ориентировочно такая же сумма - на законотворческую работу. «Это - нонсенс, которого нет в оплате труда для любой другой работы: для врачей, учителей, военнослужащих», - сказал он.
«Власть паразитирует на стране, несправедливо присваивая себе огромные бюджетные средства, которые формируются из налогов граждан. Это особенно цинично на фоне того, что, по сообщению вице-премьера Сергея ТИГИПКО, на социальные выплаты в госбюджете на 2011 год предусмотрено на 160 млрд. грн. меньше, чем гарантируется законодательством», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
По его словам, «Наша Украина» внесет на рассмотрение парламента законопроект, который будет предусматривать радикальное сокращение сметы Верховной Рады и перенаправление этих средств на программы социальной защиты и развития, которые недостаточно профинансированы в нынешнем бюджете.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО обратил внимание, что годовой бюджет парламента – 980 млн. грн. – почти в 5 раз превышает годовые расходы на программы молодежного жилищного кредитования (около 200 млн. грн.), в 9 раз – на охрану культурного наследия (113,3 млн. грн.), в 15 раз – на модернизацию общего образования (64 млн. грн.), в 40 раз – на программу обеспечения молодежи первым рабочим местом (25 млн. грн.).
Расходы на санаторное оздоровление 450 народных депутатов составляют 37,7 млн. грн., в то же время на оздоровление 2,6 млн. инвалидов из госбюджета выделено всего 45 млн. грн. «Деньги нужно направить на эти дела, а не на двойную оплату депутатов», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.