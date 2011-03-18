Наливайченко возмущен, что депутат жирует на 181 прожиточный минимум

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает недопустимым то, что на каждого народного депутата ежемесячно будет расходоваться 181 тысяча гривен, в то время как обычный человек не получает и 1 тысячи гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Народные депутаты от партии «Наша Украина» выступают категорически против паразитирующей сметы Верховной Рады на 2011 год», - заявил он.

«Смету Верховной Рады в расчете на одного народного депутата ежемесячно составляет 181 тыс. грн. Официальный прожиточный минимум и минимальная заработная плата для обычного гражданина - около 1 тыс. грн. Минимальная пенсия - 750 грн. Это - вопиющая, дикая несправедливость в распределении бюджетных расходов», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, депутатам переплачивают, по меньшей мере, в два раза, поскольку в смете парламента около 500 млн. грн. выделяется на зарплату и другие расходы народных депутатов и ориентировочно такая же сумма - на законотворческую работу. «Это - нонсенс, которого нет в оплате труда для любой другой работы: для врачей, учителей, военнослужащих», - сказал он.

«Власть паразитирует на стране, несправедливо присваивая себе огромные бюджетные средства, которые формируются из налогов граждан. Это особенно цинично на фоне того, что, по сообщению вице-премьера Сергея ТИГИПКО, на социальные выплаты в госбюджете на 2011 год предусмотрено на 160 млрд. грн. меньше, чем гарантируется законодательством», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, «Наша Украина» внесет на рассмотрение парламента законопроект, который будет предусматривать радикальное сокращение сметы Верховной Рады и перенаправление этих средств на программы социальной защиты и развития, которые недостаточно профинансированы в нынешнем бюджете.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО обратил внимание, что годовой бюджет парламента – 980 млн. грн. – почти в 5 раз превышает годовые расходы на программы молодежного жилищного кредитования (около 200 млн. грн.), в 9 раз – на охрану культурного наследия (113,3 млн. грн.), в 15 раз – на модернизацию общего образования (64 млн. грн.), в 40 раз – на программу обеспечения молодежи первым рабочим местом (25 млн. грн.).

Расходы на санаторное оздоровление 450 народных депутатов составляют 37,7 млн. грн., в то же время на оздоровление 2,6 млн. инвалидов из госбюджета выделено всего 45 млн. грн. «Деньги нужно направить на эти дела, а не на двойную оплату депутатов», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.