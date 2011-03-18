Януковича просят растолковать Черновецкому, когда ходить на работу

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО попросил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА разъяснить Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ содержание трудового законодательства.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Парламентарий напомнил, что в Украине уже несколько месяцев идет активная дискуссия относительно того, нужно ли народным депутатам ходить на работу. «Однако, как говорит народная мудрость, «дурной пример заразителен», и этот пример распространился и на Киев, а именно на мэра столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, который считает, что имеет право ходить на работу по настроению», - заметил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что недавно Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в своем интервью заявил, что «поскольку моя должность теперь не совсем чиновническая и априори как избранный мэр, кстати, еще и не получая зарплату, я могу выходить на работу в любое время».

Кроме того, Н.ТОМЕНКО назвал странным то, что эту позицию, как вытекает из сообщений средств массовой информации, поддерживает и премьер-министр Николай АЗАРОВ, который выразил мнение о том, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ может работать в должности мэра до тех пор, пока он настроен работать.

Вице-спикер парламента напомнил, что действующее законодательство говорит совершенно противоположное. Так, вопрос полномочий Киевского городского председателя и порядок их реализации регулируются законами «О местном самоуправлении в Украине», «О службе в органах местного самоуправления», «О столице Украины - городе-герое Киеве», а также Кодексом законов о труде Украины.

В соответствии со статьей 12 закона «О местном самоуправлении в Украине», городской председатель является главным должностным лицом территориальной общины города и осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Статьями 2, 3, 10 закона «О службе в органах местного самоуправления» определено, что городской председатель является должностным лицом местного самоуправления, которое работает в органах местного самоуправления, имеет соответствующие должностные полномочия и получает заработную плату за счет местного бюджета. Полномочия городского председателя определены статьей 42 закона «О местном самоуправлении в Украине».

Согласно статье 14 закона «О службе в органах местного самоуправления», должность Киевского городского председателя отнесена к первой категории должностей местного самоуправления, а в соответствии со статьей 7 этого закона, на должностных лиц местного самоуправления распространяется действие законодательства Украины о труде.

«То есть, согласно действующему законодательству, должность Киевского городского председателя – это основное место работы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на котором он должен осуществлять свои полномочия и нести за это надлежащую ответственность», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО. При этом вице-спикер отметил, что абсолютно не важно, получает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на этом посту зарплату или нет, ведь законодательством не предусмотрено, что отказ должностного лица получать надлежащую ему зарплату влечет за собой какие-то изменения его статуса, ответственности или порядка осуществления полномочий.

Н.ТОМЕНКО также напомнил, что, по статье 20 закона «О службе в органах местного самоуправления», прекращение полномочий соответствующих должностных лиц может осуществляться: на общих основаниях согласно Кодексу законов о труде Украины, а также на основании и в порядке, определенным этим законом и законом «О местном самоуправлении в Украине».

В соответствии со статьей 40 Кодекса законов о труде Украины, к основаниям для увольнения, в частности, отнесен прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов на протяжении рабочего дня) без уважительных причин или неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд в результате временной нетрудоспособности.

В то же время статьей 78 закона «О местном самоуправлении» определено, что полномочия городского председателя могут быть досрочно прекращены в случае не обеспечения им осуществления своих полномочий, а также при наличии решений суда о незаконности его действий.

Подытоживая, Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что законодательством определено, что главное должностное лицо местного самоуправления столицы обязано работать на своем основном месте работы. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин является основанием для признания соответствующих действий Киевского городского председателя незаконными в судебном порядке или для инициативы рассмотрения горсоветом вопроса о досрочном прекращении его полномочий в связи с ненадлежащим выполнением возложенных на него обязанностей.

«Поэтому утверждения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о его праве приходить на работу в любое время не имеют под собой законных оснований», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Ввиду этого, заместитель председателя парламента обратился к Президенту Украины как гаранту Конституции Украины с просьбой разъяснить Киевскому городскому председателю необходимость выполнения законов Украины.

«В то же время, идеальным вариантом для всех было бы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ самому не мучаться и киевлян не мучить, а добровольно подать в отставку», - добавил Н.ТОМЕНКО.