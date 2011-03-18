Разработчик «сенсорного пальца» предлагает нардепам подпереть кнопку

За границей голосование одного депутата за другого считается преступлением, а для наших законодателей - это норма. Об этом пишет журнал WEEKLY.UA.

Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины отказалась принять решение о внедрении личного голосования депутатов с помощью сенсорной клавиши. “За” принятие соответствующего решения проголосовали только 222 народных депутата из 428, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали за это решение фракция Партии регионов и группа «Реформы ради будущего».

Как отмечает издание, если модернизированная система личного голосования депутатов с помощью сенсорной клавиши все таки будет внедрена, «регионалам» придется аккуратнее относиться к маленьким фракциям и депутатским группам, которые сейчас входят в большинство, но интересы которых все чаще не учитываются властью. Фракция «регионалов», в которой больше всего прогульщиков, не сможет справиться с голосованиями своими силами, считает WEEKLY.UA. Ведь в случае внедрения модернизированной системы во время голосования будут задействованы обе депутатские руки: одной надо будет нажимать «за», «против» или «воздержался», а второй удерживать сенсорную клавишу под монитором. И так в течение всех отведенных на процесс волеизъявления десяти секунд.

Парламентарии уверены, что им не составит труда приспособиться к новой системе. Представители той же фракции Партии регионов, например, говорят, что сенсорную кнопку можно будет «подпереть» мобильным телефоном.

Директор Института проблем математических машин и систем НАНУ Анатолий МОРОЗОВ, один из разработчиков системы «Рада», сообщил Weekly.ua, что система уже полностью готова к эксплуатации. «На днях мы ее тестировали и исключили все возможности для депутатских хитростей. Сенсорная кнопка теперь реагирует только на нажатие пальцем. Если депутаты утверждают, что могут зажать эту кнопку другими предметами, телефоном например, — пусть пробуют», — предлагает А.МОРОЗОВ.

Между тем, в немецком Бундестаге нет кнопок, там голосуют руками. Депутаты немецкого парламента тоже не сидят постоянно в зале заседаний — во время дебатов они часто уходят в свои кабинеты. Но когда подходит момент голосования, раздается сирена, оповещающая, что нужно идти в зал, и депутаты идут голосовать.

Строго относятся к нарушениям принципа индивидуального голосования в Литве. После того как один из депутатов литовского сейма проголосовал за своего коллегу, Конституционный суд страны рекомендовал исключить обоих из депутатского корпуса.

«У нас такое голосование считается мошенничеством, - объяснил Weekly.ua сенатор польского сейма Лукаш АДГАРОВИЧ. - Подобное преступление стало бы предметом расследования прокуратурой, были бы суд, уголовный приговор, такой депутат ушел бы из парламента и на всю жизнь потерял возможность избираться».