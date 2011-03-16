Путин «распереживался» за Украину из-за зоны свободной торговли с ЕС

Создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал вчера на пресс-конференции в Минске.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли.

«Мы знаем, что Украина ведет переговоры по созданию с Евросоюзом зоны свободной торговли. Уровень таможенной защиты, который Украина выговорила себе при вступлении в ВТО (сейчас не буду называть абсолютных цифр), в 2 раза, более чем в 2 раза ниже, чем наш единый таможенный тариф. И даже в случае присоединения России к ВТО на тех основаниях, которые мы для себя сейчас тоже уже определили с нашими партнерами по переговорам в ВТО, он почти не изменится: он будет тоже в 2 раза выше, чем украинский», - сказал В.ПУТИН.

«Что это означает на практике? Это означает, что если Украина создаст зону свободной торговли вместе с Евросоюзом и вынуждена будет уступить по многим позициям, чувствительным для украинской экономики, то она, разумеется, будет рассчитывать, что эти товары пойдут на российский рынок. А мы не сможем этого позволить себе сделать, и мы вынуждены будем начать выстраивать границу, иначе нас завалят этими товарами», - подчеркнул глава правительства РФ.

По его мнению, выйти на европейский рынок с традиционными товарами довольно сложно, а сбросить на российский рынок товары не удастся.

В.ПУТИН уверен, что вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства либо Таможенного союза – «это совсем другое дело».

В то же время, он отметил, что присоединение к каким-либо интеграционным объединениям является суверенным правом Украины.

«Это дело украинского народа, парламента, Президента, правительства этой страны. Конечно, мы считаем, что в этом случае интеграционные процессы, такие как Таможенный союз, Единое экономическое пространство, были бы, конечно, более полноценными, даже если посмотреть на наш общий рынок», - сказал он.

«Мы приветствовали бы переговоры с Украиной по этому вопросу и будем к этому стремиться, будем разговаривать с нашими партнерами», - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, на переговорах в Минске также речь шла о взаимодействии России и Беларуси в рамках Таможенного союза. По словам В.ПУТИНА, его расширение за счет присоединения Украины могло бы сделать интеграцию более продуктивной, сообщают российские телеканалы.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2011 г. первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ заявил, что Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.