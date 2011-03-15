В МВД подозревают, что похищение киевской студентки было «спектаклем»

Заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК не исключает, что похищение студентки Киевского института международных отношений Ирины ЛАЗАРЕНКО было инсценировано.

Такое предположение В.ФАРИННИК высказал в интервью газете "Комсомольская правда в Украине".

"Дело очень странное. Такое впечатление, что потерпевшая не заинтересована, чтобы милиция его расследовала. Если это не похищение, а инсценировка, надо выяснить, кто организовал и кто к этому причастен. Но охрану мы ей на всякий случай предоставили", - сказал В.ФАРИННИК.

По его словам, И.ЛАЗАРЕНКО по-прежнему отказывается сотрудничать со следствием. "Мы с большим трудом привезли к ней на дом эксперта, который ее осмотрел. И все. Нам родители месяц не разрешали общаться. Мы не настаивали, слава Богу, что вернулась жива и здорова. С учетом того, что сейчас Ирине ничего не угрожает, дело об умышленном убийстве мы переквалифицировали на незаконное лишение свободы. Несмотря на то, что она с нами по-прежнему не желает сотрудничать, оперативная работа ведется", - добавил заместитель министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, студентку Киевского института международных отношений И.ЛАЗАРЕНКО 28 мая 2010 года похитили неизвестные возле здания института.

Ее отец Сергей ЛАЗАРЕНКО до 2005 года был заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, в 2000-2002 гг. руководил региональным отделением ФГИУ в Донецкой области, а в настоящее время работает в Министерстве угольной промышленности.

1 декабря 2010 года стало известно, что И.ЛАЗАРЕНКО вернулась к родителям.