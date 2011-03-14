Предприниматели не хотят в коммуну

В Полтаве около 200 предпринимателей сегодня пикетировали мэрию с требованием отменить решения горсовета о передаче рынков в коммунальную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики считают противозаконными решения горсовета о передаче рынков в коммунальную собственность.

Они держали в руках транспаранты: «Долой беспредел!", "Рейдерству - НЕТ!», «Не разрушайте построенное!», «Не хотим в коммуну».

Предприниматели с одного из рынков принесли мэру гречку и посыпали крупой лестницы помещения Полтавского городского совета.

Владелец рынка «Центр» Татьяна БОНДАРЕНКО сообщила, что уже собирает подписи под обращением к мэру Полтавы Александру МАМАЮ от работников «Горкоопрынкторга», «Полимпекс», «Сантех-техника», «Центр» и других с требованием «немедленно отменить незаконные решения, восстановить законные права и интересы наших предприятий».

«Мы уже готовим обращение к Президенту Украины, народным депутатам с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию в городе», - сказала Т.БОНДАРЕНКО.

Сам мэр в момент пикета в мэрии отсутствовал и не смог пообщаться с предпринимателями.