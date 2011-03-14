Табачник хочет оставить в 11-х классах лишь 8-9 предметов

Министр науки, образования, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК выступает за сокращение количества предметов в 11-х классах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, находясь в Полтаве с рабочей поездкой.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, сегодня в 11-х классах насчитывается от 11 до 18 предметов, а в лицеях и гимназиях, с согласия педколлектива и родителей, прибавляется ещё 2-3 предмета.

«Количество предметов в одиннадцатых классах нужно снизить до 8-9, как это сделано в европейских странах и будет делаться на постсоветском пространстве. Это уже вводится в России, где с первого сентября переходят на 8 предметов», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, это реформирование, в частности, поможет ребенку, который имеет наклонность к литературе, не зевать на уроках физики и математики.

Новая реформа организует профильные школы, которые, в свою очередь, позволят структурировать вузы, добавил министр.